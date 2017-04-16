Московських священиків з Тернопільщини підозрюють у сепаратизмі

14/04/2017 1
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Сайт «Миротворець» нещодавно оприлюднив анкети двох священнослужителів УПЦ МП з Тернопільщини, в яких описані факти їхньої антиукраїнської діяльності.

Одним з них виявився благочинний УПЦ МП Шумського району о. Михаїл Костюк, котрий зривав українську символіку в православному храмі м. Шумськ. Його колега, насельник Свято-Успенської Почаївської лаври монах Бенедикт, пішов ще далі та у своєму відео-зверненні закликав росіян прийти на допомогу московській церкві на Західній Україні та агітував за встановлення православної монархії під керівництвом Росії.

Втім, московських батюшок з Тернопільщини нещодавно перевершив їхній «брат по вірі» зі Східної України. Нещодавно в мережі були опубліковані фото загубленого посвідчення співробітника ФСБ Російської Федерації, яке, нібито, належить настоятелю Святогірської Лаври УПЦ МП, що на Донеччині.

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Коментарі (1)

Самсон

14/04/2017

“Миротворець” регулярно такi опуси публiкуе. Так, посмiятись.

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