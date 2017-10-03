Священика, який напідпитку збив трьох юнаків, можуть звільнити від покарання

03/10/2017 Розмір тексту:

Серед обтяжуючих обставин – стан алкогольного сп’яніння. Серед пом’якшуючих – він усвідомлює, що накоїв, розкаюється і надавав допомогу потерпілим. Окрім того, не виключено, потрапить під дії Закону «Про амністію», тому його звільнять від покарання.

Завершене розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП у Лановецькому районі, коли священик напідпитку збив трьох неповнолітніх. Справу передали до суду, повідомляє “20 хвилин“.

Нагадаємо, ДТП з трьома потерпілими сталась 8 липня близько 00.10 в с. Нападівка Лановецького району.

– Водій автомобіля «Форд-Транзит», рухаючись дорогою з центру с. Нападівка у напрямку м. Ланівці, не впорався з керуванням і збив трьох пішоходів, – повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Богдан Шуляр. – Хлопці рухались у попутному з авто напрямку, зустрічною смугою.

ДТП сталась буквально за метр-два від повороту, де травмовані хлопці мали б зійти з дороги і повернути у вуличку, де проживає один з них. У 15-річного Павла медики тоді виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану потилиці, закритий перелом лівої гомілки. У 16-річного Ігоря теж травми голови, струс і перелом гомілки. 17-річний Алік мав аналогічні травми, але ще й лікував перелом двох ребер. Як повідомили редакцію читачі, свідки ДТП, – водієм іномарки виявився місцевий священик. Після ДТП отець визнав, що вживав спиртне. 13 липня у поліції підтвердили, що священик був напідпитку. В його крові виявили 2,58 проміле алкоголю. Досудовим розслідуванням встановлено причини ДТП, наслідки, проведено експертизи і встановлено ступень тяжкості ушкоджень потерпілих.

– Проведено ряд автотехнічних експертиз, які встановили, що через вжитий алкоголь водій проявив неуважність, хоча мав можливість своєчасно побачити хлопців на дорозі та зупинити авто, – повідомили у відділі розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління нацполіції в області.

Токсикологічна експертиза також підтвердила вживання спиртних напоїв двома з трьох пішоходів-потерпілих.

– Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень у двох потерпілих середній, – повідомили у відділі розслідувань злочинів у сфері транспорту. – Ще в одного неповнолітнього – легкий з розладами здоров’я. Тому стосовно священика складено обвинувальний акт за ч. 1. ст. 286 Кримінального кодексу України і наприкінці вересня направлений до розгляду до Лановецького райсуду.

Водій, кажуть слідчі, визнав вину, повністю усвідомлює, що вчинив, і розкаюється. Співпрацював зі слідством і надавав допомогу потерпілим у лікуванні. Але є й обтяжуючі його провину обставини – стан сп’яніння. Яке покарання нестиме за скоєння ДТП з трьома потерпілими – вирішуватиме суд.

До речі, на початку вересня набрав чинності Закон України «Про амністію». Ним передбачено в т.ч. і звільнення цієї категорії осіб від покарання. Тому не виключено, що отець може бути взагалі звільнений від покарання.