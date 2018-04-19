Священик з Тернопільщини виконав почесну місію. ФОТО

19/04/2018 Розмір тексту:

Передачею 12 писанок Папі Римському, намальованих дітьми-сиротами спеціально для Святішого отця, завершилася акція “Писанка миру”.

Її організаторами виступила компанія “Агропродсервіс” та благодійний фонд “Майбутнє сиріт”. Вручив подарунок Папі отець-місіонер Василь Баглей, який одночасно є і духівником компанії “Агропродсервіс”.

“Я це вручив Папі. І він подякував. І це дуже гарний жест для всіх нас, бо це такий вияв Божого милосердя і милосердя, яке вчинили інші люди для цих дітей. Милосердя, яке проявляє себе в тому, що одна людина з іншою ділиться часом, емоціями, словом, відкритим серцем”. – сказав журналістам отець Василь.

За його словами, Папа благословив його на роботу з цими дітьми та допомогу їм, бо “люди насправді потребують не грошей, не фінансових речей. Вони потребують любові. І ці діти особливо. Вони були обділені любов’ю. Якось так їхнє життя склалось. Не знаєм чому. Бог знає. Але десь наше завдання було власне їм цю любов показати”.

Отець Василь Баглей планує відвідати дітей у всіх закладах, які долучилися до акції «Писанка миру», привезти їм фотографії із зустрічі з Папою Римським та передати подяку від Святішого отця за чудові писанки.

Для довідки: участь в акції взяли майже 50 дітей-сиріт з 5-ти закладів інтернатного типу Тернопільщини. Майстрами-писанкарями були представники Тернопільського СУМу, а волонтерами стали молодіжний актив Аграрної партії.