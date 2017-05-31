Священик з Тернопільщини організовує з’їзд байкерів у вишиванках

30/05/2017 Розмір тексту:

Священик Олексій Філюк з Лановецького району вирішив організувати з’їзд байкерів і велосипедистів. Це має стати родзинкою святкування Дня села, яке заплановане на 4 червня.

На з’їзд запрошують спортсменів з усіх куточків області. Обов’язковою умовою для всіх учасників – є вишиванка. У програмі – частування на польовій кухні, жива музика, а також конкурс на кращу вишиванку.

«Така ідея у мене була давно, проте реалізовувати її починаємо лише зараз. Минулого року у нас був схожий захід, але цьогоріч ми хочемо зробити його більш масовим. Торік ми проводили такий з’їзд 19 серпня, тоді участь брали байкери та велосипедисти зі Збаража, Ланівців і Тернополя. Цього року ми очікуємо набагато більше учасників. Запрошуємо всіх, хто захоплюється їздою на велосипедах, або мотоциклах. Ми також попередньо оголошуємо дрескод – це вишиванка», – розповідає священик церкви Успіння Пресвятої Богородиці зі села Шушківці Лановецького району.

Нагадаємо, з’їзд байкерів і велосипедистів відбудеться 4 червня у селі Шушківці Лановецького району.

Софія Романська