Священик, котрий напідпитку збив трьох підлітків, вийшов сухим із води

18/12/2017 Розмір тексту:

У миру Олег Мирзайович Мирзаєв, а по-церковному отець Олег, у суді каявся і казав, що більше так робити не буде. І йому простили – потерпілі, прокуратура, суд, церква. Алілуя!

Олег Мирзаєв досі є настоятелем храмів Святої Трійці в с. Татаринці, Св. арх. Михаїла в с. Якимівці Лановецького району, пише Свобода. Місцеві люди розповіли, що на ці церковні посади він приступив десь півроку тому. Власне, майже відразу після цього скоїв страшну аварію у сусідній Нападівці. Нагадаю: восьмого липня опівночі водій автомобіля «Ford Transit», який рухався дорогою з села до районного центру Ланівці, не впорався з керуванням і збив трьох пішоходів. Хлопці йшли обабіч дороги, причому з протилежного від руху автомобіля боку. За словами потерпілих, ДТП скоєно за кілька метрів від повороту, де вони мали б зійти з дороги і повернути у вуличку, на якій проживає один з них.

Внаслідок ДТП у 15-річного Павла медики виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану потилиці, закритий перелом лівої гомілки, у 16-річного Ігоря теж травми голови, струс і перелом гомілки. Повідомлялося, що потерпів і третій з компанії, однак в обвинувальному акті, який згодом скерували до суду, серед потерпілих він не значився.

Свідки ДТП повідомили, що водієм автівки був місцевий священик. У поліції підтвердили цю інформацію, а 13 липня експертиза надала висновок: у крові священика виявили 2,58 проміле алкоголю. Окрім того, після ДТП отець і сам визнав, що вживав спиртне.

Завели кримінальне провадження – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

І ось, п’ятого грудня у Лановецькому райсуді для винуватця резонансної аварії відбулася знакова подія – його звільнили від кримінальної відповідальності.

Спитаєте, як так сталося? Неповнолітні потерпілі та їхні законні представники не мали до священика жодних претензій, мовляв, матеріальну та моральну шкоду він компенсував добровільно у повному обсязі. Аварія з наслідками: тілесні ушкодження середньої важкості – за кримінальним законом є нетяжким злочином. Санкція передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Знову ж таки, відповідно до Кримінального кодексу, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Отож Лановецький райсуд звільнив від кримінальної відповідальності Олега Мерзаєва у зв’язку з примиренням винного з потерпілими та закрив кримінальне провадження. Відтак і біографія, і ряса залишилися не заплямованими – судимості нема.

Ольга КУШНЕРИК, Свобода