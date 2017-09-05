Священик дивом вижив у жахливій аварії на об’їзній

05/09/2017 Розмір тексту:

Лише одна жінка – водій «Фольксваген Поло», отримала тілесні ушкодження в аварії. Хоча дві легківки розтрощені настільки, що ремонту не підлягають. За кермом іншої – «Део Ланоса», був священик. Авто розтрощене, а на отцю – ані синця.

Як повідомляє “20 хвилин“, за кермом цього авто перебував отець Любомир – священик церкви Артистратига Михаїла (УГКЦ), що на вул. 15 Квітня у Тернополі.

Загалом в аварії постраждали 8 автівок. Про це повідомили у відділі розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління нацполіції в області.

Нагадаємо, біля Петрикова перекинувся бензовоз. Аварія сталась 1 вересня близько 15.00. Водій вантажівки помер у «швидкій».

– Окрім цистерни, пошкодження в цій ДТП отримали ще сім машин, – повідомили у відділі розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління нацполіції в області. В п’яти пошкодження менш серйозні. Ще дві – у стані знищення, ремонту не підлягають.

Ремонт автівок, які можливо полагодити, покриє страховка, кажуть слідчі. Якщо вартість виходитиме за ліміт страхового випадку, решту оплачуватимуть власники пошкоджених автомобілів. Щодо бензовозу – і саме авто, і вантаж теж були застраховані.

У справі проводитимуть чимало експертиз. Серед яких і судмедекспертиза щодо причин смерті водія фури, і експертизи крові усіх учасників ДТП. Перевірятимуть, чи була цистерна в технічно справному стані, і як всі автомобілі-учасники ДТП між собою контактували.

Щодо потерпілих в аварії людей – їх двоє. Травми отримала водій «Фольксвагена», яку доправили до лікарні. Загрози її життю немає, кажуть у поліції. Водій цистерни загинув в «швидкій» через кілька хвилин після скоєння ДТП.

Як вдалось нам дізнатись, загиблий Ігор з Василькова, що на Київщині. Йому у грудні могло б виповнитись 56 років. Водійський стаж – чималий. Дозвіл на перевезення небезпечних вантажів у нього був. Свідоцтво було дійсним до 2022 року.

Водії всіх восьми автомобілів, які стали учасниками ДТП, в момент аварії були без пасажирів.

Наразі у слідства є дві версії. Перша – людський фактор. Водій не впорався з керуванням, – кажуть у відділі розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління нацполіції в області. – Друга – технічна несправність авто. Яка з них стала причиною ДТП, покажуть результати експертизи. Триватимуть вони до двох місяців.

Відомості щодо цієї ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Однак, скоріш за все, справу закриють по завершенню слідства у зв’язку зі смертю винуватця ДТП.