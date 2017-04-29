“Свободівці”, що брали участь в АТО, привітали патріотичну молодь Тернополя. ФОТО

Метою гри є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості.

Привітати учасників військово-патріотичної гри запросили і бійців АТО, «свободівців» Володимира Стаюру та Богдана Бутковського.

– Шановні діти, викладачі, організатори заходу, ми щиро вдячні вам за проведення подібних змагань. Ті бійці, які зараз там, на фронті – тішаться за те, що тут мирне небо і вони змогли зберегти його для всіх нас. Війна з Росією – це страшна, людиновбивча війна, але ви тут ведете цю роботу, ведете підготовку і головне, що ви плекаєтеся в цьому національному дусі. Я впевнений, що за вами майбутнє і разом з вами ми переможемо цю навалу, – говорить боєць батальйону «Карпатська Січ» 93 ОМБр, депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

– На презентаціях «Соколу» я завжди кажу: на сильного нападати не хочуть. Як тільки українська нація стане сильнішою – ми переможемо і це у ваших руках. Хтось може казати, що такі змагання не потрібні, хтось краще посидить у цей час за комп’ютером, але повірте, що цей досвід вам знадобиться, – переконаний Богдан Бутковський, боєць батальйону «Дніпро», депутат Тернопільської обласної ради.

Переможцями гри «Сокіл» серед 10-их класів та гри «Джура» серед 5-8 класів стали учні школи №24.