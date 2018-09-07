Свободівці продовжують вимагати ухвалення антиолігархічного пакету законів

Свободівець Михайло Головко вважає, що саме цей пакет законів, який має на меті повернення награбованих олігархами грошей у державний бюджет, поверне Україні її економічну незалежність.

– Україна – багата держава, тому давайте просто ви (олігархи прим. ред.) не будете вивозити з України гроші. Давайте боротися проти олігархів. Для цього потрібно ухвалити закони про деофшоризацію, повернемо ті мільйони, які на рахунках в закордонних банках назад в Україну. І тоді будуть в нас гроші і на реформи, і на дороги, і на будівництво, і на армію, і на все інше. Однак, сьогодні ніхто не хоче це робити. Усі зацікавлені вивозити мільярди з України. Також я запропонував закон, який регламентує не оподатковувати гроші заробітчан, а вважати їх інвестиціями, проте дехто вважає це корупцією. Насправді, ми бачимо подвійні стандарти, нам нав’язують образ якогось жебрака в Європі, коли ми багата держава, адже у нас є всі ресурси пограбований тільки народ. «Свобода» пропонує ухвалити закони, які передбачають боротьбу з монополією, створення нового податкового кодексу та повернення з офшорів мільярдів, тоді нам не потрібно кредитів, – зазначає Михайло Головко.

До слава, вже понад 200 місцевих рад звернулися до ВРУ з вимогою ухвалити антиолігархічний пакет законів.