“Свобода” усуне усіх зрадників з органів місцевого самоврядування попри адміністративний тиск влади, – звернення партії

24/04/2017 Розмір тексту:

7 квітня 2017 року Політвиконком ВО «Свобода» за зраду виборців, систематичне нехтуваннями ідеологічними та програмними засадами партії прийняв рішення про виключення з партії та фракції депутатів Тернопільської міської ради Романа Навроцького, Івана Сорокаліта та Ігоря Турського.

До згаданих осіб керівництво ВО “Свобода” звернулося з вимогою скласти депутатські мандати отримані за підтримки партії. Це морально-етичний обов’язок, який на себе взяв кожен кандидат від ВО “Свобода” під час висунення.

Під час розгляду рішення про виключення згаданих осіб з лав партії, були наведені незаперечні докази принципових розходжень публічних заяв та діяльності Р.Навроцького, І.Сорокаліта, І.Турського із офіційною позицією націоналістів у Тернопільській міській раді.

Зокрема, чисельними є голосування згаданих осіб проти або відмова голосувати за рішення, які були одностайно підтримані фракцією ВО “Свобода” у Тернопільській міській раді.

1. Системно протидіяли заходам, спрямованим на розвиток підприємницької ініціативи у місті Тернополі. При тому, що саме малий і середній бізнес є основою наповнення місцевого бюджету. Протидіяли заходам з підвищення прозорості проведення конкурсів та діяльності місцевого самоврядування. Ці депутати всупереч програмним засадам “Свободи”:

– відмовилися підтримати програму оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру, що забезпечувала цивілізовані правила для будівництва у Тернополі.

– Відмовилися підтримати програму використання та охорони земель у місті Тернополі (проведення аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок – поповнення міського бюджету).

– Відмовилися підтримати звернення щодо захисту прав малого та середнього бізнесу.

– Відмовилися підтримати цільовий проект для переселенців (навчання в бізнес-школі, підтримка бізнес-проектів сімей переселенців, створення нових робочих місць).

2. Згадані особи неодноразово виступали проти виділення земельних ділянок учасникам АТО по вул. Микулинецька та проведення робіт з рекультивації цих земельних ділянок. Тим самим порушили не лише партійну дисципліну, але морально-етичні норми громадянина, який мав би поважати права тих, хто захищає мир і спокій на фронті.

3. Відмовилися підтримати звернення щодо забезпечення інсуліном жителів м. Тернополя та рішення про надання в безоплатне користування на один рік нежитлового приміщення Тернопільській міській громадській організації родин дітей інвалідів «Дитина», тим самим зрадили одну з головних засад програми ВО “Свобода”, яка гарантує справедливість українцям та належний медичний захист.

4. Відмовилися підтримати низку рішень, спрямованих на стимулювання розвитку культури, освіти, духовності а саме:

– Голосували проти комп’ютеризації публічних бібліотек та поповнення бібліотечних фондів.

– Поставили під загрозу виконання Програми розвитку культури і мистецтва міста, що передбачає: забезпечення проведення міських фестивалів, свят, виставок, пленерів, інших культурологічних заходів, відзначення державних, народно-релігійних свят, знаменних, пам’ятних дат; створення належних умов для занять різними видами мистецтва, здобуття початкової мистецької освіти тернополянами; виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю, навчання, до мистецтва; збереження і розвиток духовних та культурних традицій; популяризацію та пропаганда кращих зразків народної творчості та талановитих виконавців; сприяння проведенню в місті широкого кола українських культурно – мистецьких заходів та фестивалів, – фестивалів та конкурсів міжнародного значення, зокрема: «Джаз – без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім.. Мирона Старовецького, Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» та багатьох інших.

– Поставили під загрозу функціонування дитячих дошкільних закладів, коли відмовилися підтримати збільшення фінансування програми розвитку дошкільної освіти.

– Відмовилися голосувати за надання дозволу на відведення земельної ділянки за адресою вул. Юності, 9 Тернопільському дошкільному навчальному закладу №3.

– Відмовилися голосувати за рішення Про надання в постійне користування земельної ділянки Управлінню Тернопільської єпархії УПЦ КП.

5. Систематично блокували заходи, спрямовані на реалізацію програм модернізації житлово-комунального господарства міста спрямованих на покращення комфорту тернополян. Програми, за які, всупереч рішенню фракції, відмовилися голосувати згадані депутати, серед іншого передбачали:

– Капітальний ремонт: покрівель, прибудинкових територій, ремонт та заміну внутрішньо-будинкових інженерних мереж, дитячих та спортивних майданчиків, капітальний ремонт ліфтів.

– Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, водоперепускних труб та дощової каналізації, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесо відбійних та перильних огорож).

– Збільшення кількості ділянок тротуарів, які підлягатимуть реконструкції та капітальному ремонту.

– Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області.

– Проведення термомодернізації житлового фонду, що зменшує енерговитрати будівель і допомагає економити кошти громади.

Для націоналістів також було незрозуміло, чому згадані особи відмовилися підтримувати заборону використання слів “Росія”, “Російська Федерація” та похідних у зовнішній рекламі на території Тернополя.

Цих порушень більш ніж достатньо, щоб чітко констатувати — маємо справу із чистою політичною зрадою, пристосуванством, нехтуванням інтересами громади заради власних амбіцій.

“Свобода” давала цим людям шанс на виправлення. Проте інакше, як шкідництвом, діяльність цих трьох депутатів назвати не можна.

24 квітня зрадники пішли далі. Ховаючись за спинами депутатів провладних фракцій БПП та “Самопомочі”, опираючись на адміністративний ресурс, поліцію, спецпідрозділ “КОРД” та групу найнятих тітушок, вони спробували завадити акції громадян “Зрадник-депутат – склади мандат”.

Тернопільська «Свобода» вважає єдино правильним і необхідним кроком з боку виключених депутатів – добровільне складення ними депутатських мандатів ще до проведення їх відкликання за процедурою, передбаченою Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Оскільки депутати Тернопільської міської ради в 2015 році обиралися за новим виборчим законом по багатомандатному виборчому окрузі, це дозволяє після складення мандатів (відкликання) замістити їх наступними із списку.

Місцева організація ВО «Свобода» забезпечить захист інтересів та представництво виборців округів № 29, 36, 37 іншими депутатами з фракції ВО «Свобода».

Ми підтримуємо громаду у прагненні усунути зрадників від влади і ще раз закликаємо згаданих осіб скласти мандати. Ви маєте шанс хоча б гідно піти, якщо не змогли виправдати високого звання націоналіста і представника громади.

Прес-служба Тернопільської міської організації ВО “Свобода”