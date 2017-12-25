Світлини, зроблені на Тернопільщині, стали одними з кращих за версією Вікіпедії. ФОТО

25/12/2017 Розмір тексту:

У грудні нагородили фотографів, які здобули перемогу в міжнародному проекті «Вікі любить пам’ятки». Його головна мета – це створення інформаційної бази зі знімками про культурне надбання світу.

Україна зайняла перше місце серед країн-учасниць за кількістю завантажених фотографій – 37 000 (знімки 2500 пам’яток зроблено вперше), повідомляє ukraine-is.com. Усього було 410 учасників, шестеро з них входять до Топ-15 найактивніших завантажувачів світлин у світі.

На церемонії були присутні переможці всіх представлених номінацій (учасники, які зробили найбільше фотографій пам’яток культури у кожному регіоні України, автори, чиї фото визнали кращими за регіонами України та потрапили до десятки найкращих).

Зазначимо, що серед світлин, які були визнані кращими, увійшли й роботи з Тернопільщини. Так, 4 місце посіло фото руїн Кудринецького замку у вечірньому світлі фотографа Сергія Рижкова. На 7 місці – панорама пам’яток Кременця, яку зафіксував Максим Присяжнюк. 10 місце дісталося роботі Сергія Криниці, на якій зображені руїни Червоногородського замку.

Довідка

«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, метою якого є зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії, Вікімандрах та інших вікіпроектах. За цей час було зібрано майже 2 мільйони зображень. В Україні цього року проводився шостий раз.

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