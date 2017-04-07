Свідомі мешканці області прийшли в поліцію зі зброєю

07/04/2017 Розмір тексту:

З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу Національною поліцією України з 1 по 30 квітня 2017 року проводитиметься місячник добровільної здачі.

Громадяни, які у вказаний термін добровільно здадуть до Національної поліції краю мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому, після оформлення відповідних документів, зможуть зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах. Окрім цього, вони звільняються від кримінальної відповідальності.

За сім днів квітня свідомі мешканці Тернопільщини принесли до правоохоронного відомства 52 одиниці зброї. Серед них – 5 мисливської нарізної, 45 мисливської гладкоствольної та дві холодних. Здали громадяни і 11 спецзасобів – 8 газових пістолетів та 3 пристрої для відстрілювання газовими кулями.

Нагадуємо, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки — це злочин, за який законом передбачена кримінальна відповідальність.