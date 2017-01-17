Сварка з тещею дорого обійшлася тернополянину
Патрульні оштрафували нетверезого громадянина за сімейний скандал. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції.
Охоронці порядку 15 січня, близько 17-ї години, отримали повідомлення про сімейну сварку на вулиці Романа Купчинського.
Заявниця повідомила, що її зять повернувся додому нетверезим та вчиняє сварку, ображає її, погрожує. У квартирі інспектори виявили 34-річного тернополянина, який поводив себе агресивно, некоректно висловлювався. Заявниця пояснила, що вже неодноразово викликала поліцію відносно такої поведінки зятя.
Патрульні доставили громадянина до медичного закладу, де той від освідування на стан алкогольного сп’яніння відмовився. Чоловік поводив себе зухвало, на зауваження інспекторів не реагував, висловлювався нецензурною лайкою. Чоловіка відвезли до відділу поліції, де склали адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення насильства всім’ї) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
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