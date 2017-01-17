Сварка з тещею дорого обійшлася тернополянину

17/01/2017 Розмір тексту:

Патрульні оштрафували нетверезого громадянина за сімейний скандал. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції.

Охоронці порядку 15 січня, близько 17-ї години, отримали повідомлення про сімейну сварку на вулиці Романа Купчинського.

Заявниця повідомила, що її зять повернувся додому нетверезим та вчиняє сварку, ображає її, погрожує. У квартирі інспектори виявили 34-річного тернополянина, який поводив себе агресивно, некоректно висловлювався. Заявниця пояснила, що вже неодноразово викликала поліцію відносно такої поведінки зятя.