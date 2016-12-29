Сварка між сусідами закінчилася в поліції

29/12/2016 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку.

Один з екіпажів патрульної поліції 29 грудня, близько 12 години дня, прибув на проспект Злуки за викликом про сварку між сусідами. Заявниця повідомила, що чоловік в нетверезому стані, всю ніч заважав їй відпочивати, шумів, ображав. На зауваження жінки відповідав некоректно. Між сусідами виник словесний конфлікт.

Під час спілкування з громадянином, патрульні з’ясували, що 40-річний чоловік знаходиться в оперативному розшуку.

Інспектори затримали чоловіка та доставили до міського відділу поліції.