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Суворі тернополяни жорстко провчили автохама. ФОТО
20/09/2017 1
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Тернополянам увірвався терпець.
Хтось із жителів міста жорстоко провчив власника шикарного “БМВ” на “козирних” номерах.
“Майстер” паркування залишився без одного бокового дзеркала.
Користувачі мережі в один голос заявили, що невідомий месник в цій ситуації виявився правим.
Джерело: Тернопільська липа
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Коментарі (1)
)))20/09/2017
Для таких тільки такі методи.