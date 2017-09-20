Суворі тернополяни жорстко провчили автохама. ФОТО

20/09/2017 1
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Тернополянам увірвався терпець.

Хтось із жителів міста жорстоко провчив власника шикарного “БМВ” на “козирних” номерах.

“Майстер” паркування залишився без одного бокового дзеркала.

Користувачі мережі в один голос заявили, що невідомий месник в цій ситуації виявився правим.

Джерело: Тернопільська липа

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Коментарі (1)

)))

20/09/2017

Для таких тільки такі методи.

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