Суворі тернопільські копи “здали” молодого хулігана у військкомат

27/10/2017 Розмір тексту:

Подія трапилася 0 4-й ранку 26 жовтня.

Нетверезий молодий чоловік не хотів покидати заклад, вчиняв хуліганські дії, скандалив. Тому працівниці закладу змушені були викликати патрульних, пише Реально.

Патрульні забрали дебошира, склали на нього протокол про дрібне хуліганство. А ще вирішили перевірити чи бува не переховується він від військкомату. І виявили, що він там не з’являвся. Тоді патрульні «здали» його у міський військовий комісаріат.