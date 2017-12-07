Сусід вкрав у пенсіонерки 27000 гривень, які вона ховала за іконою

07/12/2017 Розмір тексту:

27 500 гривень викрав з помешкання односельчанки 41-річний житель Гермаківки Борщівського району. Проти зловмисника розпочато кримінальне провадження.

Що з помешкання зникли всі збереження, поліцейським заявила 76-річна пенсіонерка. Жінка розповіла, відкладала гроші, що називається на чорний день, та одного разу, заглянувши до сховку за іконою не виявила конверта з чималою сумою. Хтось проник до будинку літньої жінки і поцупив понад 27 тисяч гривень.

Поліцейські, оглянувши місце злочину, не знайшли шляхів злому, очевидно, злочинець проник до помешкання безперешкодно. Бабуся зізналася, інколи забуває ключ в замку вхідних дверей, тож зловмисник міг цим скористатися.

Оперативними заходами поліцейським вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився сусід пенсіонерки. Чоловік ніде не працює, а перехилити чарку любить, тож, знаючи, що старенька відкладає гроші, одного разу припильнував, коли її не було вдома, і поцупив заощадження. Як зізнався, майже всю суму витратив на випивку.

Зловмисникові інкримінують частину 3 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.