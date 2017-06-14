Суркіс продає свою частку в “Тернопільобленерго”

14/06/2017 Розмір тексту:

Власники «Динамо» Київ найближчим часом позбудуться своїх часток в енергетичних кампаніях Західної України.

Мова йде про «Львівобленрго»,«Тернопільобленерго» та “Прикарпаттяобленерго”. Про це повідомили джерела в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, пише Галас.

За словами одного з джерел, Суркіс продає пакети акцій людині, близькій до Адміністрації президента України. Причиною такого рішення Суркіса – втрата значних грошових коштів під час націоналізації “Приватбанку”.

“Продаючи акції у всіх обленерго, крім Запорізької, Суркіс отримує гарантії повернення втрачених в “Приватбанку” грошей”, – говорить джерело, що не повідомляючи інших подробиць цієї угоди.

Непрямим підтвердженням його слів служить рішення Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня, яким судді зобов’язали “Приватбанк” повернути особисто сім’ї Суркісів 1,048 млрд грн, $266,2 тис. і 8 тис. євро, списаних під час проведеної процедури bail-in в процесі націоналізації “Приватбанку”.