Суперстадіон у Вишнівці: початок нової футбольної ери! Фоторепортаж

Розділити радість вишнівчан з усіх-усюд прибуло багато гостей, а загалом у святкуванні взяли участь близько десяти тисяч осіб. Легенди українського футболу, місцеві спортсмени, представники влади, сім’ї з дітьми, молодь, літні люди — всіх об’єднала радісна подія. Трибуни були вщерть заповнені глядачами, учасники свята також розмістилися по всій території стадіону, навіть у парку, що поруч, облаштували затишні глядацькі зони. Не злякали присутніх ні мінлива погода, ні грозові хмари, що насувалися над Вишнівцем. А під час урочистостей, ніби на замовлення, виглянуло сонце й додало усім настрою.

Перші акорди свята — вірш та пісня про Вишнівець, а також флешмоб зі стягами у виконанні місцевого зразкового танцювального колективу «Орхідея» (керівник Оксана Пілярчук) — нагадали про славний дух та історію Вишнівця. Почесну місію перерізати стрічку перед входом до стадіону доручили голові Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Володимиру Кравцю, який два роки тому, ще до виборів на нинішню посаду, розпочав реконструкцію стадіону і як тодішній директор ПАП «Добрий самарянин» став генеральним спонсором. Перший символічний гол на новому полі забив саме Володимир Васильович!

Гордість переповнювала вишнівчан, коли на поле вийшли 14 ветеранів збірної футбольної команди «Горинь» (нині — ФК «Вишнівець»), дехто із них свого часу виступав за збірну команду України. Організатори свята подарували їм футбольну форму з їхніми іменами. Грамотами нагородили представників середнього складу команди, будівельників, які здійснювали реконструкцію стадіону, та місцевих підприємців, котрі долучилися до важливої справи.

Серед почесних гостей свята — збірна ветеранів України з футболу. З вітальним словом до присутніх звернувся легендарний захисник київського «Динамо» Анатолій Дем’яненко.

Неймовірні враження на учасників свята справив ще один флешмоб від колективу «Орхідея»: керівник Оксана Пілярчук виконала патріотичну пісню, а діти винесли на поле стометровий стяг! А вже надвечір на великій сцені виступили місцеві виконавці Віктор Майструк, Наталія Мазанович та знову ж таки Оксана Пілярчук зі своїм колективом «Орхідея». Надзвичайно позитивно зарядив публіку співак Василь Мельникович (псевдонім «Гуцул-Хуліган»), ну а фінальним «голом» був виступ улюбленця публіки Dzidzio, який до опівночі розважав гостей свята дотепними жартами та запальними піснями.

Відтепер Вишнівець може пишатися своїм суперстадіоном, адже такого рівня футбольного поля нема в жодному з районів нашої області, навіть на центральному стадіоні Тернополя газонне покриття набагато гіршої якості. На будівництво нового стадіону у Вишнівці витрачено близько 5 млн. гривень. Там встановлені трибуни критого типу, які розраховані на 1500 місць, електронне табло, облаштовано 12 душових кабінок, дитячий майданчик.

— Для вишнівецької громади це надзвичайна подія! На місці нинішнього стадіону був старий, який спорудили ще 50 років тому, проте в останні роки там залишилося дві лавки та маленька роздягальня. В одній частині футбольного поля був 75 см горб, в іншій — майже метрова яма — на це було прикро дивитися. Я фінансував місцеву команду ФК «Вишнівець», тож вирішив навести порядок, — каже голова місцевої територіальної громади Володимир Кравець. — Після розмови з ветеранами нашої збірної я три тижні ходив на стадіон, обмірковував план реконструкції. Ми зробили все за сучасними вимогами: дренаж, систему поливу, настелили найкращу траву, яка є в Україні. У цей стадіон вклали близько 5 млн. гривень. Самі шукали необхідні матеріали, майстрів, домовлялися про вартість робіт. Якби будувала держава за бюджетні кошти, то реконструкція обійшлася б десь у 25 млн. гривень. Отож, тепер наша молодь зможе займатися там спортом, причому не тільки футболом, адже діятиме спортивна школа з секціями вільної боротьби, легкої атлетики тощо. Я люблю футбол, у молоді роки грав із друзями, проте нині, на жаль, не вистачає часу, та сподіваюся, що буду викроювати, аби хоч іноді поганяти м’яча на новому стадіоні. Відкриття стадіону — лише початок відродження Вишнівця. Разом із тим ми розпочали ремонт дороги, попереду — реконструкція центральної частини селища. Найбільше тішить, що люди допомагають і підтримують в усьому, зрозуміли, що не треба чекати допомоги з Києва чи Тернополя, а самим бути господарями на своїй землі.