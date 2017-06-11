Suomi – Ukraine: чи вдасться не втопитися в Країні тисячі озер?

11/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні збірна України, зализавши рани після недавньої поразки від самої Мальти, зустрінеться у фінському Тампере в матчі кваліфікації до Кубку світу-2018 зі збірною цієї країни.

Футбол у Фінляндії якщо й не перебуває на задвірках за популярністю, то значно поступається хокею, біатлону, лижним гонкам, легкоатлетичному метанню списа і навіть екзотичному для місцевого ландшафту бейсболу. Тому й до відсутності міжнародних футбольних успіхів місцева спортивна публіка ставиться з типовою скандинавською холоднокровністю, що межує з байдужістю. Днями ось збірна Фінляндії завершила внічию спаринг з Ліхтенштейном (1:1), і ніхто особливо не драматизував цей результат. Якщо отак з ходу спробувати назвати відомих фінських футболістів, то на пам’ять приходять хіба що Літманен і Хююпя. Ага, є ще один із дещо грайливим прізвищем Пуккі, який виступає за датський «Брондбю» і який нещодавно заявив, що «збірна України нині не така сильна, як раніше і з нею можна грати». Особисто я не можу пригадати, коли наша збірна була і вважалася в Європі особливо «сильною», а от з тим, що після поразки у спарингу з Мальтою з нею «можна грати» практично будь-кому з низин рейтингу ФІФА, на жаль, можна погодитися. Як воно буде сьогодні увечері? Чи прокинуться гравці збірної України, як їх закликав до цього Шевченко? Треба, щоб прокинулися, а то… «проспить собі небога» – це вже від іншого Шевченка. Наразі ж – прогнози на матч Фінляндія – Україна від тернопільських шанувальників гри:

Владислав Стемковський, заступник міського голови – 1:3

Анатолій Крохмальний, автор і ведучий програм на TV-4 – 0:1

Ярослав Вівчарук, заст.нач. управління водних ресурсів – 1:2

Михайло Безпалько, актор театру ім..Шевченка – 2:1

Денис Лучка, заст.редактора «Нової тернопільської газети» – 0:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:1

Як бачимо, вірус «пораженчества» вразив лише тонку артистичну натуру найвідомішого тернопільського Діда Мороза. Він, кажуть, походить з Лапландії, то, може, йому там видніше? Хоча більшість тернополян все ж схиляються до перемоги нашої збірної.

Ігор Дуда