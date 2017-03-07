Сумно та соромно: головна студентська артерія міста перетворилася на свинарник. ФОТО
06/03/2017 2
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Тернополяни ще раз довели усім, що не готові в Європу. І справа тут не в політиці чи дипломатії, головна проблема засіла у наших головах.
Тернополяни поділились в спільноті Від Тарнополя до Тернополя шокуючим фото вулиці Кривоноса. Головна студентська артерія міста перетворилась на свинарник.
Сумно та соромно, пише Тернопільська липа.
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Коментарі (2)
степан07/03/2017
не встиг сніг злізти як активна спільнота викладае фото,беріть студентів і нехай прибирають,розважаються тіко
володимир06/03/2017
вирізати кущі, поставити сміттєві урни..