Сумно та соромно: головна студентська артерія міста перетворилася на свинарник. ФОТО

06/03/2017 0
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Тернополяни ще раз довели усім, що не готові в Європу. І справа тут не в політиці чи дипломатії, головна проблема засіла у наших головах.

Тернополяни поділились в спільноті Від Тарнополя до Тернополя шокуючим фото вулиці Кривоноса. Головна студентська артерія міста перетворилась на свинарник.

Сумно та соромно, пише Тернопільська липа.

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