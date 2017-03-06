Сумно та соромно: головна студентська артерія міста перетворилася на свинарник. ФОТО

06/03/2017 Розмір тексту:

Тернополяни ще раз довели усім, що не готові в Європу. І справа тут не в політиці чи дипломатії, головна проблема засіла у наших головах.

Тернополяни поділились в спільноті Від Тарнополя до Тернополя шокуючим фото вулиці Кривоноса. Головна студентська артерія міста перетворилась на свинарник.

Сумно та соромно, пише Тернопільська липа.