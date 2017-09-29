“Судова реформа – чергова узурпація влади, створення судді-деспота з колосальними повноваженнями і 0% відповідальності”, – Михайло Головко

Саме такої думки дотримуються окремі депутати, які вбачають в ній не що інше як черговий крок до узурпації влади.

Адже згідно з пропонованими змінами в судовій системі, звичайні українці не матимуть можливості звертатися до суду й будуть позбавлені будь-якого права на захист, а судді отримають необмежені права та відсутність обов’язків.

– Збільшення судового збору приведе до того, що українці не матимуть фінансової можливості відстоювати свої права в суді. Також пропонується ввести штрафи на помилки при оформленні документів,навіть технічні: всі адвокати стануть платними. Крім того, суддя зможе: заборонити чи дозволити відео зйомку; виносити рішення без позивача; трактувати закони на власний розсуд. Суддя зможе без пояснень відхилити клопотання чи скаргу потерпілого без права оскарження, накласти штраф у розмірі 160 тисяч гривень на власний розсуд і не дати можливості виступити у суді захиснику або свідку, не пустити когось до залу судових засідань. Він навіть зможе таємно зустрічатися з учасниками судового процесу. Судова реформа, яку пропонують — злочин перед українським народом і намагання перетворити людей на безсловесних і безправних рабів, – пояснює народний депутат Михайло Головко.

Свободівець зазначає, що прийняття подібних реформ – це знищення демократії та відкидання основного і найголовнішого закону України – Конституції. Пропоновані зміни в судовій системі – величезні кроки назад від намагань створення незалежного суду.

– Цей проект не повинен стати законом. Інакше суду Лінча нам не уникнути. Українці після революції Гідності стали іншими. А судова реформа – це чергова узурпація влади, намагання створити суддю-деспота, який має колосальні повноваження і 0% відповідальності. В цьому якраз і біда: побудували систему, де заперечується і відкидається 5 стаття Конституції, яка говорить, що джерелом влади є народ, який обирає законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. На жаль, якщо ухвалять законопроект, це нанесе великий удар по демократії, по принципах відстоювання своїх прав і свобод, – зауважує Михайло Головко.