Суд визнав правоту селян-пайовиків: “Мрія” Саймона Чернявського програє в Апеляційному суді. ВІДЕО

13/06/2017 Розмір тексту:

Епопея із спірними договорами оренди на людські паї триває. Сьогодні в Тернопільському апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу «Мрії» Саймона Чернявського до жителя селища Гусятин Юрія Осики.

Громадянин Юрій Осика ще 10 травня 2017 року виграв Гусятинський районний суд. Чоловік звинувачував «Мрію» в тому, що представники господарства фіктивно підписали договори оренди на більший термін, аніж було зазначено. Юрій Осика підписував документи терміном на 5 років. Як потім з’ясувалося, підпис виявився під договором оренди на 10 років. Суддею була призначена почеркознавча експертиза, яка встановила, що підписи дійсно підроблені. Представник Феміди став на сторону селянина і постановив – вважати недійсним договір оренди, укладений з «Мрією». Проте адвокати «Мрії» на цьому не заспокоїлися і все-таки подали апеляційну скаргу.

Сьогодні на апеляційний суд приїхало близько 10-ти селян з Крогульця та Гусятина аби підтримати свого односельчанина. Селяни розповідають, що після першої виграної справи у Гусятинському суді представники «Мрії» зустрічалися з громадою села і пообіцяли, що не подаватимуть апеляційних скарг, адже для людей – це лишні витрати. Проте обіцянку так і не дотримали.

«Саймону Чернявському і тій його «Мрії» на слово вірити не можна. Так нас обманути!!! Вони нам обіцяли, що віддадуть нам наші землі, коли відбудеться районний суд, що апеляцію подавати не будуть. Але ж ні, бачите, знову ми зустрілися з ними в суді», — говорить жителька с. Крогулець Галина Сергієва.

Люди проти того, аби Саймон Чернявський і «Мрія» й надалі обробляли їхні паї. Кажуть, що не задоволені тим, що вони сіють і як пораються на землі. Всі посіви заросли бур’янами.

«Ми стягнемося з останньої копійки і замовимо якусь екпертизу. Нехай спеціалісти подивляться, як іноземці-господарники на чолі зі Саймоном оборобляють українську землю. Засіяли сою – все збіжжя в бур’янах!», — додає жителька с. Крогулець Стефанія Білан.

Врешті пілся годинного розгляду справи колегія суддів Тернопільського апеляційного суду стала на сторону селян. І залишила попередній вирок суду першої інстанції у силі.

Проте, селяни побоюються, що і на цьому Саймон Чернявський не зупиниться. Адже протягом 20 днів фермерство ще може подати касацію. Тоді, люди кажуть, що будуть боронити свою землю більш рішучими діями. Просто перекриють дорогу і з вилами та городниками охоронятимуть свої паї від іноземних «горе-господарників».

Нагадаємо, що зараз в Гусятинському суді ще розглядається щонайменше десяток аналогічних справ. Люди також вже мають висновки почеркознавчої експертизи, в яких доведено, що підписи на договорах, укладених з «Мрією» – фіктивні.