Суд визнав незаконною приватизацію Московським патріархатом церкви на Шумщині

27/09/2017 Розмір тексту:

Як стало відомо, 26 вересня Львівський апеляційний господарський суд задовільнив апеляційну скаргу релігійної громади «Парафія святої праведної села Кути Шумського району Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату» та визнав незаконною передачу у власність Московського патріархату єдиної у селі культової споруди.

Відповідно до рішення суду, розпорядником культової споруди визнано Тернопільську обласну державну адміністрацію, яка вправі надати згаданий храм у почергове користування громадам УПЦ та УПЦ-КП. Таким чином міжконфесійний конфлікт, який триває у селі чи не два роки наближується до свого вирішення у правовому полі.

Представники Московського патріархату не на жарт обурені цим рішенням Феміди, адже розраховували й надалі на прикладі Кутів скаржитись ОБСЄ про «невиконання» владою судових рішень на користь УПЦ МП і дискримінацію цієї конфесії. Зі слів кутівчан, місцеві прихильники Московського патріархату, разом з колишнім настоятелем о.Ігорем Кушніруком, вже практично відмовились від претензій на культову споруду та планують зводити свій храм.