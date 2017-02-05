Суд випустив з-під варти таксиста, якого підозрюють у згвалтуванні пасажирки
05/02/2017 1
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Резонансна справа про про згвалтування 22-річної тернополянки у таксі зайшла в тупик.
Підозрюваного у злочині звільнили з-під варти під особисте зобов’язання, повідомляє Галас.
Натомість у поліції не можуть дати остаточного висновку щодо того чи проявляв чоловік насилля до тернополянки. За словами начальника ГУ Нацполіції Олександра Богомола, тілесних ушкоджень на жінці не було, одяг залишився неушкодженим. На сьогодні важко сказати – був факт зґвалтування, чи ні, – каже очільник поліції.
Нагадаємо, кілька днів тому пассажирка таксі звинуватила водія у зґвалтуванні. Мовляв, чоловік під загрозою застосування холодної зброї.
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Менеджер з продажу по
Помічник бухгалтера
Коментарі (1)
k.lvbkf05/02/2017
що ця особа робила цілу ніч в барі ,коли в дома в неї маленькі діти,не вийшло в барі ,,підзаробити,,рішила іншим методом,але видно і тут не получиться