Суд випустив з-під варти таксиста, якого підозрюють у згвалтуванні пасажирки

05/02/2017 Розмір тексту:

Резонансна справа про про згвалтування 22-річної тернополянки у таксі зайшла в тупик.

Підозрюваного у злочині звільнили з-під варти під особисте зобов’язання, повідомляє Галас.

Натомість у поліції не можуть дати остаточного висновку щодо того чи проявляв чоловік насилля до тернополянки. За словами начальника ГУ Нацполіції Олександра Богомола, тілесних ушкоджень на жінці не було, одяг залишився неушкодженим. На сьогодні важко сказати – був факт зґвалтування, чи ні, – каже очільник поліції.

Нагадаємо, кілька днів тому пассажирка таксі звинуватила водія у зґвалтуванні. Мовляв, чоловік під загрозою застосування холодної зброї.