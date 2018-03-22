Суд призначив тернопільському активісту мільйон гривень застави

22/03/2018 Розмір тексту:

21 березня 2018 року слідчій суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваного Олексія Станька.

Натомість захисник Олексія Станька просив застосувати до ньогоцілодобовий домашній арешт, повідомляє Погляд.



Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя відмовив захиснику підозрюваного у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу і частково задовольнив клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області. Строк тримання під вартою активісту продовжено до 19 квітня 2018 року, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області.

Разом із тим, суд визначив розмір застави – 1 млн. грн. У разі її внесення на підозрюваного Олексія Станька покладаються обов’язки:

— за першою вимогою з’являтися до слідчого, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

— не покидати м. Тернопіль без дозволу слідчого, прокурора або суду;

— повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або роботи;

— утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

— здати на зберігання слідчому в кримінальному провадженні паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інші документи, що надають право на виїзд/в’їзд в Україну;

— носити електронний засіб контролю.

Повний текст ухвали проголошено 22 квітня 2018 року. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом 5 днів безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області.

Варто нагадати, що досудовим слідством Олексію Станьку та ще двом особам оголошено підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.189 КК України (вимагання із погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення майна потерпілого, або майна, що перебуває у його віданні чи під охороною, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).