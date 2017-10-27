Суд над екс-воєнкомом Катинським: до вироку ще далеко?

27/10/2017 Розмір тексту:

На засідання щодо обвинуваченого у корупції Тернопільського військового комісара Володимира Катинського не з’явився жоден з викликаних свідків.

26 жовтня 2017 року суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т. продовжив розгляд кримінального провадження №607/2372/17 по обвинуваченню військового комісара ТОВК та начальника Тернопільського гарнізону Володимира Катинського у тяжкому корупційному злочині, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Про це повідомляє “20 хвилин” з посиланням на прес-службу Апеляційного суду області.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокуратури та продовжив ще до двох місяців строк відсторонення полковника Катинського від посади.

– Органами досудового слідства полковник Володимир Катинський обвинувачується у тому, що під час особистих зустрічей із військовим комісаром Заліщицького РВК Тернопільської обл. підполковником В. на усне прохання останнього перевести його військовим комісаром Борщівського РВК Тернопільської обл. запропонував сприяння. В свою чергу В. повинен був побудувати обвинуваченому садовий будинок із бруса вартістю, еквівалентною 10 тис. доларів США, – повідомили у прес-службі суду.

Нагадаємо, 18 жовтня 2016 р. під час передачі технічної документації на будинок Володимира Катинського затримали у власному кабінеті.

20 жовтня 2016 р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова йому було обраного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 2 млн. грн. застави.

31 жовтня 2016 р. ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області розмір застави зменшено до 282 тис. 490 грн., в решті рішення суду першої інстанції залишено без змін.

3 листопада 2016 р. підозрюваного Катинського В.М. звільнено з-під варти у зв’язку з внесенням за нього застави та покладанням на нього обов’язків, передбачених п.п. 1-3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

22 лютого 2017 р. кримінальне провадження направлено у Тернопільський міськрайонний суд доля розгляду по суті.