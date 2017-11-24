Субсидіями користується більше половини населення Тернопільщини

24/11/2017 Розмір тексту:

Кількість користувачів субсидіями на Тернопільщині зростає. Ця тенденція насторожує аналітиків. Оскільки в області простежується збільшення рівня заробітної плати. Однак за інформацією департаменту соціального захисту населення ОДА, субсидій потребує більше половини населення краю.

У розвинених країнах світу програма субсидій розрахована лише на соціально незахищених верств населення. В Україні такими пільгами користується більшість працюючих жителів.

«Минулого року у тій порі ми мали отримувачів субсидій близько двохсот тисяч. Цього року в області субсидії отримує понад двісті двадцять тисяч жителів. Тобто ми бачимо, що кількість користувачів збільшується», – каже директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Програма субсидій покликана врятувати малозабезпечених від високих тарифів на енергоносії. Проте українські реалії такі, що субсидій потребує більшість населення.

«На моє переконання, це не зовсім правильно, коли працююче населення отримує субсидії. Субсидії можуть отримувати люди, які не мають гідної заробітної плати. У країнах світу може бути до десяти відсотків субсидіантів. У нас надто велика кількість. У структурі доходів населення, зарплата скаладає 46%, а соціальні допомоги 38%. Це означає, що більшість населення сидить на соціальній голці та воно є залежним від державної політики у цій сфері, а людина повинна отримувати гідну заробітну плату і бути вільною», – додає голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

Експерти називають тарифи на енергію в Україні економічно необґрунтованими, а програму субсидій – нищівним фактором української економіки.

Софія Романська