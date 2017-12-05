Субсидії будуть отримувати майже 50 тисяч тернопільських сімей. ВІДЕО
05/12/2017 0
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В обласному центрі завершили перерахунок субсидій на опалювальний сезон.
Таку допомогу від держави отримуватимуть понад 47 тисяч сімей Тернополя. Це – приблизно на тисячу менше, ніж в неопалювальний період.
Чому – в сюжеті ІНТБ.
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