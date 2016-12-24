Створений в Бучацькому районі кооператив вже дав людям майже 8 мільйонів доходу

24/12/2016 0
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За підтримки ТзОВ «Бучачагрохлібпром» не так давно створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бучацький екопродукт», який на разі працює в молочному напрямку.

За нетривалий час своєї роботи він вже допоміг заробити людям додатково 8 мільйонів гривень.

– На тлі реформи з децентралізації важливо створювати сприятливі умови для розвитку підприємництва, покращення умов життя населення. Люди повинні мати роботу, повинні заробляти на себе власні кошти, а не залежати від держави і отримувати допомогу у вигляді субсидій, – зазначає голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз. – Ми працюємо над усім, аби наші люди заробляли. Зокрема, ми створили молочний кооператив, який вже дав селянам майже 8 мільйонів гривень доходу. Про це звітував голова даного сільськогосподарського об’єднання Олег Грицак під час районної ради.

За словами Петра Гадза, в цьому році «Бучацький екопродукт» запрацює і в садово-ягідному та рослинницькому напрямку. Членів кооперативу вчать правильної технології саджання та вирощування відповідних культур, що в майбутньому принесе їм додатковий дохід.

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