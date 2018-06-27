“Створення громади – це важкий процес, однак зміни від нього кардинальні”, – нардеп Микола Люшняк про Копичинецьку ОТГ

Активно підтримує наміри людей щодо приєднання до Копичинецької громади та допомагає у цьому процесі й народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк, який нещодавно побував у селі Тудорів.

Нардеп поспілкувався із жителями села про перспективи та переваги вступу до Копичинецької ОТГ, розвінчав найпоширеніші міфи щодо процесу децентралізації та наголосив, що створення громади перш за все покликане змінювати життя людей на краще.

– Хочу зауважити, що не варто топтатися на одному місці, адже це – втрата коштів державного бюджету, зокрема з Фонду регіонального розвитку, це втрата власних надходжень, які б громада залишала у себе та спрямовувала на власний розвиток. Якщо ми хочемо змінювати життя, то потрібно робити усе для цього можливе, а не просто розмірковувати чи варто. Радий, що минулого тижня на приєднання до Копичинецької ОТГ дали згоду села Оришківці, Яблунів, Сухостав, Гадинківці, Майдан. Тепер рішення залишається за вами, Тудорів. Згідний, що створення ОТГ – це важкий процес, однак вас чекають кардинальні зміни, – наголосив Микола Люшняк.

Народний обранець також зазначив, що Копичинецька ОТГ має великі перспективи, особливо у тому складі, в якому затверджена в перспективному плані.

– Кожного року на Гусятинський район я допомагав виділяти з держбюджету близько 3-4-х мільйонів гривень. Але цими коштами керуєте не ви, а районна влада. Приєднання ж до громади дасть можливість людям на місцях розпоряджатись коштами з держбюджету, адже гроші спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури, на будівництво якісних доріг, вони йтимуть на садочки, школи, заклади хорони здоров’я тощо. Село почне відроджуватись. Переконаний, результат не забариться. Крок за корком і ми досягнемо успіху: вже за 3-4 роки ми бачитимемо зовсім інше село, – пояснив Микола Люшняк.

Нагадаємо, що «каменем спотикання» у створенні Копичинецької ОТГ була Яблунівська сільська рада, адже саме цей населений пункт «перекривав» вихід іншим селам до адміністративного центру – Копичинців. Щоправда, після кількамісячних роздумів і вагань; спільної роботи народного депутата Миколи Люшняка та представників Центру розвитку місцевого самоврядування, жителі Яблунева нарешті прийняла рішення об’єднатися в єдину Копичинецьку територіальну громаду.