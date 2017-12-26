Студенти з Африки зворушили українськими колядками. ВІДЕО

26/12/2017 0
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На свято хлопці та дівчата з різних африканських країн підготували новорічні повіншування та попурі з кращих українських колядок.

У ТНТУ студенти-іноземці зовсім нещодавно розпочали вивчення української мови та знайомляться з українськими традиціями і культурою. Хорошою нагодою продемонструвати своє вміння розмовляти солов’їною та зачарувати виконанням пісень стала для студентів різдвяна мистецька імпреза, яка відбулася в університеті, пише Доба.

 

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