У центрі Тернополя студента вдарили ножем в обличчя

06/10/2017 Розмір тексту:

Від трьох до семи років загрожує вісімнадцятилітньому тернополянину за нанесення тілесних ушкоджень випадковому перехожому.

Повідомлення про невідомого, який у центрі міста поранив його товариша, надійшло на лінію “102” 4 жовтня о 22:18. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

За словами заступника начальника кримінальної поліції Любомира Довбуша, інцидент трапилося неподалік Центрального універмагу в обласному центрі. За словами очевидців, на узбіччі стояло троє студентів, коли до них підійшла компанія незнайомців. Один з них почав просити цигарки, а далі самостійно став обшукувати юнаків. Хлопці висловили протест і дебошир витягнув ніж та вдарив ним одного з студентів раз в область обличчя і двічі в плече.

Хулігана затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Потерпілий – мешканець Зборівського району, 1999 року народження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.

Нападнику інкримінують статтю 296 частина 4 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.