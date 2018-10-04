Студентка з Тернополя відправляла жінок у закордонні борделі

04/10/2018 Розмір тексту:

Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишньої студентки одного з вузів Тернополя, що вербувала жінок для надання сексуальних послуг, використовуючи їх скрутне матеріальне та психологічне становище.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що впродовж 2016-2017 рр., діючи у змові із іноземцем, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, жінка підшуковувала для надання сексуальних послуг жінок з України і допомагала переправити їх за кордон. Жертвами торгівлі людьми ставали безробітні жінки, які мали на утриманні родичів, перебували в уразливому стані та погоджувались на високооплачувану роботу за кордоном.

Так, 2 жінкам із сусідніх областей, яким терміново потрібні були гроші, вербувальниця пообіцяла роботу у Туреччині, пов’язану із рекламуванням розважального закладу. Вже на місці бранкам пояснили справжню суть їхніх занять, після чого жінки змогли утекти із борделю.

Ще 2 клієнток вербувальниця знайшла через мережу Інтернет, переконуючи у вигідності «роботи» на території Об’єднаних Арабських Еміратів, її безпечності та отриманні високих прибутків у короткі терміни. Ці жінки так і не потрапили до ОАЕ, оскільки були зняті із рейсу сполученням «Київ – Дубаї» на території нейтральної зони в міжнародному аеропорту «Жуляни» працівниками правоохоронних органів.

Загалом, потерпілими від незаконних дій вербувальниці та звідниці у наданні сексуальних послуг є 5 жінок. За кожну завербовану клієнтку для роботи за кордоном порушниця закону отримувала в середньому 500 доларів США, а 1200 грн – за звідництво на території м.Тернополя.

Завершено розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.149 (торгівля людьми, вербування та переміщення людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, повторно, вчиненого щодо кількох осіб та за попередньою змовою групою осіб) за ч.2 ст.302КК України (звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи).