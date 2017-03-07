Студент скоїв самогубство через нерозділене кохання

07/03/2017 0
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Студент кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії покінчив життя самогубством. Хлопця поховали вчора у його рідному селі на Хмельниччині. 

Як розповів Добі студентський ректор академії Дмитро Мельничук, юнак навчався на першому курсі і був старостою групи.

У поліції причину самогубства наразі не коментують. Проте, на офіційній сторінці академії зазначили, що однією із версій самогубства є нерозділене кохання. Це підтверджують і студенти навчального закладу.

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