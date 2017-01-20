Страшний вірус на Тернопільщині: мешканців просять бути обережними при купівлі м’яса
У зв’язку з тим, що в Збаразькому районі виявили африканську чуму свиней і на даній території в трьохкілометровій зоні від місця спалаху оголошено карантин, правоохоронці просять бути обережними.
Власники, у яких здохли тварини, повинні здати їх працівникам ветлабораторій. Самостійно утилізовувати туші заборонено.
Купуючи м’ясо свинини на ринках та у точках спеціального продажу, перевіряйте звідки воно і вимагайте ветеринарну довідку. На документі обов’язково має бути штамп та підпис ветлабораторій.
Африканська чума свиней – страшний вірус, який забирає від 98 до 100 відсотків тварин. Захворювання не піддається лікуванню, а тварин, які вижили, потрібно знищити.
Африканська чума свиней не впливає на здоров’я людини, так як людський організм не чутливий до даного збудника. У разі виникнення спалаху, людина може бути тільки переносником вірусу серед свиней і сприяти подальшому поширенню інфекції. Головна небезпека зараженого м’яса – щоб його рештки не потрапили на корм здоровим тваринам.
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