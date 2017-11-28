Страшні гроші: інтернет-шахраї виманили у жителів області тисячі доларів

28/11/2017 Розмір тексту:

Схеми старі, а потерпілі – нові. Однією з таких – неправдиві оголошення про продаж того чи іншого товару на різноманітних інтернет – сайтах.

Як показує практика, аферисти перед відправкою товару поштою просять або аванс, або 100%-ву передоплату. Після надходження грошей псевдопродавець зникає назавжди: перестає виходити на зв’язок, відключає телефон, видаляє запис.

За такою шахрайською схемою потерпіло декілька жителів Тернопільщини. В першому випадку ланівчанин перерахував 33 000 гривень за дороговартісний ноутбук, але товар так і не отримав. В іншому – мешканець Бучацького району мав намір придбати міні-трактор, а як результат – втратив 48 000 гривень. Близько 10 тисяч гривень позбував тернополянинза так і не отримавше холодильне обладнання.

Від рук пройдисвітів потерпів ще один наш краянин. Житель села Стінка Бучацького району розмістив в інтернеті оголошення про продаж квадроцикла. Суму з покупцем обумовили в 31 000 гривень. Заявник відправив товар, але кошти на його рахунок так і не надійшли.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.