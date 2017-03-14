Страшна зараза, яка сполошила всю Тернопільщину, нарешті відступила

14/03/2017 Розмір тексту:

Вчора відбулося засідання протиепізоотичної комісії при Тернопільській обласній державної адміністрації.

Про це у Facebook повідомив екс-голова обласної ради Василь Хомінець, який зараз очолює територіальне відділення Держспоживпродслужби у Тернопільській області, пише Галас.

Протиепізоотична комісія прийняла два важливих рішення про скасування 40-денного карантину у зв’язку із захворюваннями тварин і птахів. Мова йде про спалах свинячої чуми в околицях Збаража та пташиного грипу у Борщівському районі.

«На даний момент в Тернопільській області не виявлено нових випадків захворюваності, – повідомив у Facebook Василь Хомінець.