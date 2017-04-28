Стосовно велосипедиста, який збив жінку у парку Шевченка, розпочато кримінальне провадження. ВІДЕО

28/04/2017 Розмір тексту:

Днями в парку Шевченка велосипедист збив жінку, яка йшла по велодоріжці.

Через що потерпіла отримала черепно-мозгову травму та струс мозку. Хто винен та чи буде відповідальність за скоєне? Живіться в сюжеті ІНТБ.