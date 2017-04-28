Стосовно велосипедиста, який збив жінку у парку Шевченка, розпочато кримінальне провадження. ВІДЕО

28/04/2017 2
Розмір тексту:
версія для друку

Днями в парку Шевченка велосипедист збив жінку, яка йшла по велодоріжці.

Через що потерпіла отримала черепно-мозгову  травму та струс мозку. Хто винен та чи буде відповідальність за скоєне? Живіться в сюжеті ІНТБ.

 

  • Теги:

Коментарі (2)

Андрій

28/04/2017

То був велосипед з електродвигуном? Посвідчення водія у велосипедиста було?

Zinoviy

28/04/2017

А чому справі відкрити проти велосипедиста, а не проти потерпілої???

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Ви вже посадили картоплю?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
15 / 0,314 / 9.6m