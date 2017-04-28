Стосовно велосипедиста, який збив жінку у парку Шевченка, розпочато кримінальне провадження. ВІДЕО
28/04/2017 2
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Днями в парку Шевченка велосипедист збив жінку, яка йшла по велодоріжці.
Через що потерпіла отримала черепно-мозгову травму та струс мозку. Хто винен та чи буде відповідальність за скоєне? Живіться в сюжеті ІНТБ.
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Коментарі (2)
Андрій28/04/2017
То був велосипед з електродвигуном? Посвідчення водія у велосипедиста було?
Zinoviy28/04/2017
А чому справі відкрити проти велосипедиста, а не проти потерпілої???