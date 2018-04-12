Степан Барна звернувся до Президента з проханням пришвидшити ліквідацію управління захисту економіки

12/04/2018 Розмір тексту:

Під час щотижневої відео-наради з головами райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад, що відбулася під головуванням очільника області Степана Барни, з’ясувалося, що працівники управління захисту економіки в області чинять тиск на одне із місцевих підприємств.

Так, за словами голова Кременецької районної державної адміністрації Володимира Козубського, працівники Управління здійснюють невмотивовані інспекції місцевого молокозаводу, незаконно вилучають документацію та здійснюють тиск на керівництво та працівників підприємства.

Це вже непоодинокі випадки, коли УЗЕ перешкоджає діяльності безнесу, а тому голова ОДА звернувся до Президента України та Кабінету Міністрів України з проханням пришвидшити процес ліквідації Управління захисту економіки, адже воно, мовляв, дублює функції податкової поліції, окремих підрозділів СБУ тощо.

Додамо, що кілька днів тому Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Парламенту законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Даний закон передбачає уніфікацію фінансових перевірок. Таким чином, тепер жодна структура, окрім Національного бюро фінансової безпеки, не матиме змоги заходити на підприємства для здійснення фінансових інспекцій.