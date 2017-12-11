Степан Барна: Збаразький коледж завдяки польським партнерам – цілодобово з гарячою водою!

11/12/2017 Розмір тексту:

Для Тернопільської області надзвичайно важлива співпраця з Республікою Польща і саме тому, приємно констатувати, що крім відносин між воєводствами та регіоном, є ще й практичні речі, які реалізовуються на Тернопільщині. Так, нещодавно, у Тернополі відкрили Регіональний центр підтримки підприємництва в рамках програми польської допомоги, а тепер відкриваємо комплекс по обігріву приміщення та води для військового коледжу у Збаражі, що дозволить забезпечити потребу у гарячій воді цілодобово.

Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час огляду державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою підготовкою», де завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Польщі в рамках програми «Польська допомога» реалізували проект «Школа доброї енергії».

«Це достатньо цікавий проект, тому я вдячний його ініціаторові – виконавчому директорові Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Тернопільщина – одна з небагатьох областей, яка потрапила під програму польської допомоги і ми відзначаємо в цьому процесі й важливу участь Міністерства закордонних справ Республіки Польща», – акцентував Степан Барна.

Водночас, він поінформував, що цей крок дозволить не тільки забезпечити теплою водою гуртожиток, в якому встановлено 15 сонячних колекторів підігріву води за рахунок сонячної енергії, а й їдальню, де встановлено 5 сонячних колекторів. «Я сподіваюся, що це створить певні комфортні умови для тих, хто тут навчається та працює. А наше завдання з боку держави – максимально допомогти в плані створення умов, і ми готові забезпечити співфінансування, зокрема, в частині заміни вікон, дверей і утеплення фасаду», – зауважив голова ОДА.

У свою чергу, як повідомив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак, виконавцями проекту є польська Фундація «INNOWATIS» спільно з Тернопільським регіональним відділенням Асоціації міст України. Ще одним партнером є Командитне товариство «HEWALEX», яке встановило всі 20 сонячних колекторів.

«Проект реалізовувався з травня до листопада 2017 року. Його вартість – близько двох мільйонів гривень, і це перший проект в Україні, реалізований у закладі профтехосвіти. Надалі, сподіваємося, що Міністерство закордонних справ Республіки Польща підтримає нас з ідеєю продовження проекту і поширення його на інші навчальні заклади профтехосвіти в Україні. Ці колектори забезпечують потребу гарячої води як у зимовий період, так і у літній, що цілком задовольняє потребу коледжу. А гарячої води, до слова, в навчальному закладі не було 10 років! Крім цього, після встановлення цих колекторів очікуємо ще й економію електроенергії у порядку 700-1000 кВт у місяць», – підсумував Ігор Гірчак.