Степан Барна: Заводи, які не можуть виробляти якісного спирту, слід переорієнтувати на виробництво біоетанолу

30/11/2017 Розмір тексту:

На сьогоднішній момент на Тернопільщині працює 4 спиртових заводи. Утім, враховуючи той потенціал, який є, ситуація вимагає кращого. І перш за все тому, слід розглядати стратегію не тільки запуску решти заводів, яких загалом на території області є 10, а й переорієнтовувати їх на виробництво біоетанолу.

Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час наради на Зарубинському спиртзаводі Збаразького району, яка відбулася у присутності в. о. директора ДП «Укрспирт» Юрія Лучечка.

«Сьогодні нам потрібно виробити спільну стратегію, щоб рухатися в одному напрямі, адже спиртова галузь є дуже важливою, бо формує не тільки бюджет держави, а й бюджет області, – зауважив Степан Барна. – Свого часу спиртова галузь давала приблизно 20% власних доходів Тернопільської області. І сьогодні кожен спиртзавод на Тернопільщині – це приблизно від 100 до 150 працівників з середньою заробітною платою більше 6 тис. грн. А це зрозуміло наповнення бюджету, сплата податку на доходи фізичних осіб, податок на землю тощо. Тому держава, в тому числі й обласна державна адміністрація, не можуть бути осторонь цих процесів, які відбуваються у спиртовій галузі».

Попри те, що спиртова галузь може працювати частково на виробництво спирту, як наголосили під час наради, ДП «Укрспирт» також пропонують напрацювати залучення до виробництва інвесторів. Як от на прикладі Зарубинського заводу, в який інвестор вклав майже 6 млн. євро і на умовах державно-приватного партнерства запустив виробництво біоетанолу.

«Сьогодні на цьому підприємстві працює майже 140 людей. І це вже є надією на відновлення спиртової галузі області. Тому ми чітко стоїмо на позиції, що ті заводи, котрі готові і здатні випускати якісний, конкурентоздатний спирт, мають і надалі зберегти свою профорієнтацію на виробництво харчового спирту. Друга категорія заводів, котрі вже не можуть випускати якісного спирту, мають бути переорієнтовані на виробництво біоетанолу. І це питання потрібно врегулювати на рівні держави», – підкреслив голова ОДА.