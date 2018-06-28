Степан Барна: Запрошуємо на Загальноукраїнську прощу до Зарваниці. ВІДЕО

28/06/2018 Розмір тексту:

Зарваницький духовний центр – це одне з найбільших відпустових місць Європи і світу. Це один із 20-ти Марійських духовних центрів, що знаходиться у селі Зарваниця Теребовлянського району, де християни всього світу мають можливість поєднатися з Богом. Щороку понад мільйон прочан відвідують Зарваницю з особистими проханнями і з молитвами за мир та Україну.

Цього року у Марійському духовному центрі традиційно відбудеться Загальноукраїнська проща, яка триватиме протягом двох днів, 14 та15 липня і на якій очікують близько 100 тисяч прочан. «Проща буде проходити під егідою єднання та молитви довкола миру за Україну, за українське військо і кожного того, хто вболіває за наш край і нашу державу. Приурочена проща 1030-літтю хрещення Руси-України», – зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

У ці дні до Зарваниці прибудуть паломники з різних країн світу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Італії, Німеччини та Польщі. Практично вся Україна буде представлена на прощі: від Луганська до Закарпаття, від Києва до Криму. Паломники із Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Ходорова, Івано-Франківська та Коломиї йтимуть пішки.

«Серед багатотисячної спільноти прочан у Марійському духовному центрі маємо бути і ми, – наголосив Степан Барна. – Тож, запрошуємо на Загальноукраїнську прощу до Зарваниці!».