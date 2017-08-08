Степан Барна вирішив продати 4,9 га землі фірмі мами Фірташа

02/08/2017 Розмір тексту:

Поки опальний олігарх “відсиджується” від американського правосуддя в Автрії його справи в Україні просуваються не кепсько.

Приватне підприємство “Форватор”, яке належить матері Фірташа – Марії Григорівні, отримало право викупити земельну ділянку площею 4,9 га під приміщеннями, що знаходяться на його батьківщині – у селі Синьків Заліщицького району.

Про це йдеться у розпорядженні голови Тернопільської ОДА Степана Барни від 19 липня 2017 року.

Мова йде про земельну ділянку несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного пункту Синьківської с сільської ради Заліщицького району. Сума продажу (985 398,09 гривень) в перерахунку на іноземну валюту складає близько 38 тисяч доларів, визначена на підставі експертної оцінки.

Голова ОДА делегував Заліщицькій РДА здійснити продаж вищезгаданої земельної ділянки.

Нагадаємо, що в 2012 році структури, близькі до Фірташа, збудували у Синькові сучасний тепличний комбінат.

За даними з відкритих джерел єдиним бенефіціарним власником ПП “Форватор” зі статутним фондом 15 млн. гривень є Фірташ Марія Григорівна. Підприємство засноване в 2011 році. Основний вид діяльності – змішане сільське господарство.