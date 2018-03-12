Степан Барна: Всі мають долучитися до загальнообласної кампанії очищення Тернопільщини від сміття. ВІДЕО

12/03/2018 Розмір тексту:

Тернопільська область – це територія, на якій проживають понад один мільйон мешканців, і яка налічує 1 053 населених пункти. На часі – підготовка до Великодня, яка має супроводжуватися не лише святковим настроєм, а й тим, що Тернопілля має бути очищеним від сміття! Саме тому, я сьогодні підпишу розпорядження голови обласної державної адміністрації про оголошення двомісячника благоустрою у Тернопільській області. На цьому акцентував очільник краю Степан Барна.

За його словами, всі без винятку органи державної влади, місцевого самоврядування повинні включитися в процес відчищення Тернопілля від сміття.

«Я дав доручення Службі автомобільних доріг забезпечити ліквідацію ямковості на державних дорогах, а також перейти у формат впорядкування узбіч. Хочу підкреслити, що ніхто не має бути осторонь цього питання. Всі мають долучатися до загальнообласної кампанії прибирання. Адже, звертаючись до слів класика: чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І цей лейтмотив має бути елементом нашої спільної інформаційної кампанії, яка має закликати до сумління всіх, хто сьогодні забруднює нашу область», – наголосив Степан Барна.

За виконанням розпорядження голови облдержадміністрації буде стежити Державна екологічна інспекція в області, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, управляння екології та природних ресурсів ОДА. Їхнє завдання полягатиме в тому, щоб притягувати до відповідальності тих, хто не буде дотримуватися відповідних заходів.