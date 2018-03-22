Степан Барна: Всі без винятку райони в області уже напрацювали конкретні пропозиції для залучення іноземних інвесторів

22/03/2018 Розмір тексту:

Багато років ніхто не займався залученням іноземних інвестицій в область. Протягом останніх трьох років ситуація змінюється, і перш за все тому, що створюються умови, які заохочують інвестора прийти на Тернопільщину.

Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час програми «Позиція», що виходить на «Радіо-Рокс» щосереди о 14.00 год.

«Ми організовуємо в області міжнародні інвестиційні форуми. Цьогоріч 24-25 травня відбудеться вже третій масштабний форум «Тернопільщина INVEST». Така можливість дозволяє інвесторам приїжджати до нашого краю, цікавитися наявними пропозиціями та напрацьовувати конкретні рішення», – запевнив голова ОДА.

За його словами, мета інвестиційних форумів – залучити якомога більше іноземних інвестицій, щоб разом із їх збільшенням розвивалася й економіка краю. Саме тому, говорячи про інвесторів, цікавими є всі напрямки співпраці: від залучення інвестицій в агропромисловий комплекс, в малий середній бізнес, тваринництво до будівництва промислових підприємств та розвитку туризму.

«Ми розуміємо, що мало запросити потенційних інвесторів до області, важливо до їхнього проїзду підготуватися. А підготовка зобов’язує багатьох, в тому числі й голів об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення та районів працювати на предмет підготовки якісних інвестиційних пропозицій. І сьогодні уже немає жодної об’єднаної громади та жодного району, які би не напрацювали конкретних пропозицій для залучення іноземних інвесторів», – акцентував Степан Барна.

Водночас, він підкреслив, що в питаннях реалізації інвестиційних проектів потрібно будувати достатньо системну політику, значну роль у якій мають відіграти об’єднані територіальні громади.

«Нещодавно 40 об’єднаним територіальним громадам області ми передали в управління приблизно 40 тисяч гектарів землі поза межами населених пунктів. Відтак, є три шляхи, які можуть бути запропоновані громадами: або розділити землю між жителями громади, що буде менш ефективно, або ж виділяти земельні ділянки під будівництво якихось комплексів чи під виробничі потужності, або передбачити їх для створення кооперативів, розвитку тваринництва чи садівництва Останні два варіанти є найбільш оптимальними та дієвими, адже сьогодні держава дає унікальні можливості для підтримки сільського виробника. Саме тому, їх потрібно максимально раціонально використати, як важливо, водночас, «відточити» такі умови, які заохотять інвестора прийти і працювати в нашому регіоні. Цього й прагнемо», – резюмував очільник Тернопільщини.