Степан Барна: Відроджена українська армія обов’язково наведе порядок на Донбасі і в Криму. ФОТО

15/03/2018 Розмір тексту:

Україна вдруге відзначає День українського добровольця. Це свято людей, які за покликом серця стали на захист своєї Батьківщини та самовіддано боронять рідну землю від ворога. Всього за кілька днів незламний дух українців породив тисячі добровольців, захисників територіальної цілісності нашої держави. Добровольці з Тернопільщини також самовіддано боролися з російським окупантом, зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час урочистостей з нагоди свята, які відбулися на Театральному майдані в Тернополі.

Близько сотні військовослужбовців, бійців-добровольців, об’єднаних однією ідеєю та єдиним патріотичним духом, зібралися на головній площі міста. Разом вони хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув у боротьбі з ворогом, та помолилися за їх світлу пам’ять, а також за мир в Україні.

Звернувся до наших воїнів очільник Тернопільщини Степан Барна.

«Намагання розділити Україну на два різні світи – було і залишається елементом кремлівської політики, яка спрямована на знищення нашої держави. Для цього протягом багатьох років до початку Революції Гідності знищувалася українська армія, розпродувалася військова техніка, знищувалися військові частини. Ще в лютому 2014 року лише 5 тисяч військових були боєздатними і могли стати на захист нашої держави, тобто все було готово до окупації України, а відтак її знищення. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася. Тепер українська армія – сильна, впевнена та боєздатна», – відзначив голова ОДА.

За його словами, переломним став березень 2014-го, коли бойові сотні Майдану трансформувалися у з’єднання батальйонів-добровольців. Героїзм, які вони проявили під Іловайськом, Мар’їнкою, Донецьким аеропортом та в інших місцях бойової слави, неоціненний.

«Сьогодні я дякую кожному з понад 4 700 учасників бойових дій з Тернопільщини, добровольцям за те, що вони є і за те, що зробили й продовжують робити для України. Дякую також усім, хто сьогодні захищає нашу державу у лавах Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, в батальйоні «Тернопіль» та в інших військових з’єднаннях. Ми обов’язково переможемо, а наша відроджена українська армія наведе порядок на Донбасі і в Криму!», – підкреслив Степан Барна.

З нагоди свята він також вручив добровольцям сертифікати на придбання військового спорядження.