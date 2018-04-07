Степан Барна: Відновлення військових містечок на Тернопільщині триває!

07/04/2018 Розмір тексту:

Армія за останні три роки змінилася кардинально. Якщо у 2014 році, відправляючи бійця в зону бойових дій, його потрібно було одягнути, взути, нагодувати і озброїти, то нині про такі проблеми вже забули – це вирішує держава. Відтак, тепер в області є актуальним питання розвитку Збройних сил, і, зокрема, військових підрозділів, що базуються на території краю.

Три роки тому на Тернопільщині взагалі не було військових частин, а у вересні 2014-го нам повернули артилерійську бригаду, де нині служать понад 3,5 тис. військових. Крім того, триває створення та розвиток інфраструктури у місцях постійної дислокації військової частини, а це не лише Тернопіль, а й Чортків, Теребовля, Бережани.

«Без відновлення військових частин не можна говорити про відновлення армії»

В контексті загальнодержавної стратегії відновлення та розвитку української армії, а також відповідно до стратегії розвитку Тернопільської області та за ініціативою голови обласної державної адміністрації Степана Барни на Тернопільщині продовжується відновлення військових частин. Сьогодні робота над ними триває у Чорткові, Тернополі та Бережанах. На завершальному етапі – будівельні та ремонтні роботи у Теребовлянській військовій частині.

«Без відновлення військових частин в області не можна говорити про відновлення української армії. А тому ми максимально спрямовуємо всі зусилля на те, щоб наші захисники мали комфортні умови перебування у їхніх постійних місцях дислокації», – наголосив очільник Тернопільщини.

Водночас, він нагадав, що Президент України Петро Порошенко задекларував роботу над відновленням військових містечок.

«91 гуртожиток для військових мають почати будувати в першій половині 2018 року і ще 93 – в другій половині цього року. Тобто вирішується ще одна складова соціального облаштування наших військовослужбовців. Бо це ті кроки, котрі сьогодні дають нам можливість повернути віру в нашу державу, віру в перемогу над окупантом і в те, що ми відновимо територіальну цілісність нашої держави», – підкреслив голова ОДА.

«Артилерійська бригада – це приклад мужності та відваги»

Військова частина в Тернополі, де дислокується окрема артилерійська бригада, – це перша військова частина, яку відновили на Тернопільщині. Сталося це у вересні 2014 року.

«Я добре пам’ятаю першу розмову з тоді новообраним Президентом України Петром Порошенком. Це було прохання про відновлення нашої бригади, яке було почуте. Адже саме за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України було зініційовано відновлення військового з’єднання у Тернополі. Дана ініціатива успішно реалізувалася не тільки на прикладі загальних форм, а й на прикладі суті і змісту команди, яка сьогодні мужньо захищає нашу державу на Сході України», – зазначив Степан Барна.

Загалом, за його словами, понад 3,5 тисячі військовослужбовців з Тернопільщини сьогодні захищають Вітчизну у війні з російським окупантом. Відтак, завдання влади зробити все для того, щоб Україна була територіально-цілісною, а армія сильною. «З боку обласної державної адміністрації ми зробимо все, щоб змінити обличчя нашої армії та покращити умови перебування військовослужбовців у місці їх постійної дислокації», – наголосив голова ОДА.

«Відбудова військового містечка в Теребовлі – на фінішній прямій»

Вже цього року в області завершаться капітальні роботи з відбудови Теребовлянської військової частини, які розпочалися у 2016 році. Територія військової частини не використовувалась за призначенням 14 років. У 2004-ому підрозділ, який тут розміщувався, було передислоковано до іншого місця. Тепер же у Теребовлі згідно із рішенням керівництва держави будуть проживати військовослужбовці артилерійської бригади.

Завдяки сучасному ремонту солдатська казарма стала гуртожитком, де військовослужбовці будуть розміщуватись не у загальному приміщенні, а житимуть у кімнатах по 3-4 особи.

«За два роки активних робіт на об’єкті зроблено чимало, – каже Степан Барна. – Фактично, від старовинної будівлі оригінальними залишились лише стіни. Усе решта — нове. Зокрема, на контрольно-пропускному пункті вставлено енергозберігаючі вікна, замінено електропроводку, нанесено нову штукатурку та укладено нову підлогу. У казармі встановлено нове покриття даху, а в середині вже проведено внутрішні штукатурні та облицювальні роботи, змонтовано підлогу, утеплено та оздоблено фасад. Виконано монтаж елементів каналізації, теплових магістралей, водопровідних труб, вентиляції. У душових кімнатах, вбиральнях та кухонних блоках інстальовано сантехніку та вентиляційну мережу. В казармі замінено електричну проводку. Крім цього, у містечку вже збудована нова сучасна твердопаливна котельня».

Сума проведених робіт складає 12,3 млн. грн. У цьому році на цей об’єкт передбачено ще додаткових 1,5 млн. грн.

Довідково

Загалом на Тернопільщині зареєстровано 5 156 осіб з категорії учасників АТО, інвалідів та учасників війни, а також членів сімей загиблих, які отримують та користуються пільгами від держави. 4 789 особам надано статус учасника бойових дій, 149 особам встановлено статус осіб з інвалідністю внаслідок війни та 69 осіб отримали статус учасників війни.

За два останніх роки в області з метою покращення умов проживання для родин загиблих та поранених військовослужбовців було виділено близько 9 млн. грн. За ці кошти отримали житло 12 сімей – 8 осіб з інвалідністю ІІ групи серед учасників АТО та 4 сім’ї загиблих військовослужбовців.

Понад 4 тисячі учасників АТО та сімей загиблих воїнів уже отримали земельні ділянки у власність в області. Зокрема, в напрямку автодороги Тернопіль-Львів надано дозволів на розроблення документації із землеустрою 827 учасникам АТО.

Крім того, в обласній державній адміністрації діє програма «Турбота», спрямована на підтримку бійців та їхніх родин – це одноразова допомога, яка виділяється на підставі звернення. Також за рахунок обласного бюджету забезпечують оздоровлення в санаторіях області військових, демобілізованих та їх сімей.