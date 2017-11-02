Степан Барна: Відкриття оперативно-диспетчерської служби – це перший крок у напрямку телемедицини. ФОТО

02/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині в системі екстреної медичної допомоги залучено 1400 працівників, а це 89 бригад, котрі одночасно можуть надавати медичну допомогу на території області.

І саме тому, першочергове завдання – зрозуміти, що насправді відбувається з машинами швидкої допомоги, як вони пересуваються і наскільки вчасно можуть надати медичну послугу. Над цим тепер працюємо і вдосконалюємося. На цьому під час відкриття нової оперативно-диспетчерської служби на базі швидкої, розробником якої є місцева компанія ТОВ «Протекшн-груп», акцентував голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Відкриття оперативно-диспетчерської служби для нас є не тільки першим етапом інтеграції в систему національної програми «112», а це також наступний крок до телемедицини (це комплекс організаційних, фінансових і технологічних заходів, що забезпечують надання дистанційної консультаційної медичної послуги з використанням телекомунікацій, – ред.). Для нас сьогодні і завжди є пріоритетом надання якісної медичної послуги. Саме тому, із залученням коштів з Державного фонду регіонального розвитку на впровадження оперативно-диспетчерської служби в області виділили більше 7,5 мільйонів гривень», – зауважив Степан Барна.

У свою чергу голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук подякував в. о. міністра за позитивну оцінку Тернопільської області та наголосив, що для нас сьогодні дуже важливе питання екстреної медичної допомоги, де передбачається, що швидка має приїхати до пацієнта без прив’язки до району чи населеного пункту.

«Реформою децентралізації передбачено, що гроші йдуть за пацієнтом, така ж ситуація і з швидкими, які приїжджають на виклик незалежно від прописки тих, хто їх викликає. Власне, й централізована диспетчерська – це можливість швидко та якісно надавати медичну послугу. Також маємо позитивний приклад за сприяння Міністерства охорони здоров’я – це сімейна медицина. Гадаю, що ці два компоненти сімейна медицина та екстрена допомога дадуть кращі результати щодо лікування пацієнтів та збереження їхніх життів. Тому й надалі сподіваємося на підтримку Міністерства у плані розвитку медицини у Тернопільській області», – підсумував Віктор Овчарук.

Нагадаємо, у середу, 1 листопада, на базі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що на вул. Рєпіна, 11 у Тернополі, за участі в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун відбулося відкриття нової оперативно-диспетчерської служби.